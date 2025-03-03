Надо ли запретить самокаты: в Екатеринбурге запустили новый опрос

Администрация Екатеринбурга запустила на платформе обратной связи опрос, нужно ли вводить в городе дополнительные ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) – самокатов, моноколес, гироскутеров и т.
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