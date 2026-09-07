Запасы топлива на новосибирских АЗС оценили в правительстве региона

«Из сети «Газпромнефть» для физических лиц бензин отпускается на 75 заправках, наполняемость 40%. В принципе это достаточно неплохо», – заявил на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора Олег Клемешов.
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