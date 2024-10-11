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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тойота» стала техническим партнером «Хааса»

«Хаас» и «Тойота» объявили о техническом сотрудничестве. Отмечается, что в рамках соглашения, рассчитанного на несколько лет, «Тойота» будет оказывать «Хаасу» помощь с проектированием и созданием болидов.

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