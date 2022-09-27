Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Россия воюет с НАТО, а Украина является прокси-силой НАТО

Рубрика  "Вынесено  из  комментариев".  Уважаемый      vidarr_a комментирует     заметку   Романа   Носикова,  которую  я    перепостила  у  себя   под  названием Мы заплатили репутацией Кое-какие моменты  -  хотя  далеко  не  все,  естественно -  этот  комментарий  объясняет.

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