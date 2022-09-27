Россия воюет с НАТО, а Украина является прокси-силой НАТО

Рубрика "Вынесено из комментариев". Уважаемый vidarr_a комментирует заметку Романа Носикова, которую я перепостила у себя под названием Мы заплатили репутацией Кое-какие моменты - хотя далеко не все, естественно - этот комментарий объясняет.