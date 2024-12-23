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Рогов: над Мелитополем сбиты два украинских беспилотника

Рогов: над Мелитополем сбиты два украинских беспилотника

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, сообщил о сбитии двух беспилотников ВСУ над Мелитополем.

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