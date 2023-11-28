Как пингвины узнают друг друга — выяснили зоопсихологи

Специалисты по поведению животных из Туринского университета (Италия) нашли доказательства того, что уникальный набор черных точек, украшающих живот южноафриканских пингвинов, позволяет им различать друг друга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии