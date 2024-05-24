Вучич: Сербия не забудет, что Россия проголосовала против резолюции о Сребренице

Сербия не забудет, что Россия, Венгрия, Китай и ОАЭ проголосовали против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН, заявил сербским журналистам после заседания ГА президент республики Александр Вучич.
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