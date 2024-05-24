Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Канаев
    Молодец!Военный эксперт Б...
  • владимир лобурь
    Это уже пораженческие настроения.Reuters: Россия г...
  • Eduard
    Заметьте,как Югославию НАТО бомбили молчат! Они думают,что все про это забыли?Никто,ничего не забыл!Вучич: Сербия не ...

Вучич: Сербия не забудет, что Россия проголосовала против резолюции о Сребренице

Вучич: Сербия не забудет, что Россия проголосовала против резолюции о Сребренице

Сербия не забудет, что Россия, Венгрия, Китай и ОАЭ проголосовали против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН, заявил сербским журналистам после заседания ГА президент республики Александр Вучич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
меньшинство  .за
Ответить
18 час.
Eduard
Заметьте,как Югославию НАТО бомбили молчат! Они думают,что все про это забыли?Никто,ничего не забыл!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх