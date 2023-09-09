ДИАСПОРЫ – СПОРЫ НА ТЕЛЕ РОССИИ

Зоя Копань

Да все эти диаспоры это ОПГ! А вот меня заинтересовал такой вопрос если все люди из Средней Азии получили/купили наш обесцененный паспорт и они стали полноправными членами нашего общества, то они должны принять участие в голосовании в регионах где живут, Я что то ни одного не видела человека из Средней Азии на выбором пункте, наверное ОПГ запретило, делайте выводы, они настоящие наши граждане или прилипала! А Вы кого нибудь видели на голосовании людей из Средней Азии за эти три дня?