НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов Про национальные диаспоры пишут часто и много, общее мнение, что – это явление в современной России можно с уверенностью назвать как Организованное Преступное Сообщество – ОПС.
ДИАСПОРЫ – СПОРЫ НА ТЕЛЕ РОССИИ
Комментарии
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А
Александр24
Как об стенку горох! Хоть бы одна скотина из силовых ведомств ответила на сотни комментариев на эту тему. Ждут-с, когда верховное начальство слово скажет - вот тогда-а-а, да-а..... Как сразу жахнут по диаспорам.
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13 час.
Зоя Копань
Да все эти диаспоры это ОПГ! А вот меня заинтересовал такой вопрос если все люди из Средней Азии получили/купили наш обесцененный паспорт и они стали полноправными членами нашего общества, то они должны принять участие в голосовании в регионах где живут, Я что то ни одного не видела человека из Средней Азии на выбором пункте, наверное ОПГ запретило, делайте выводы, они настоящие наши граждане или прилипала! А Вы кого нибудь видели на голосовании людей из Средней Азии за эти три дня?
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7 час.
Кораблев Сергей
Со всем согласен, кроме "Этнобандитов лишать гражданства и высылать на родину". На какую еще родину?! Высылать в районы Крайнего Севера на стройки народного хозяйства! Чтобы сдохли там от холода, голода и непосильного труда! Что будет отличным уроком остальным диаспорщикам.
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1 час.
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