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Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии. Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

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