Для застройщиков разработали услугу по подготовке 3D-модели для архитектурно-градостроительного решения

Специально для застройщиков в Департаменте градостроительной политики разработали услугу по созданию полигональных моделей для получения свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения.
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