Мурашко открыл трудовой сезон для студенческих медотрядов

В НИИ Склифосовского стартовал летний трудовой сезон студенческих медицинских отрядов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и Алексей Хрипун приняли участие в открытии, поддержав будущих специалистов в их профессиональном становлении.
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