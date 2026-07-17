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Царьград

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Мурашко открыл трудовой сезон для студенческих медотрядов

Мурашко открыл трудовой сезон для студенческих медотрядов

В НИИ Склифосовского стартовал летний трудовой сезон студенческих медицинских отрядов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и Алексей Хрипун приняли участие в открытии, поддержав будущих специалистов в их профессиональном становлении.

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