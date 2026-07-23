Выбор редакции: мастерская женской одежды Tverskaya IV

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» С чего все началось История мастерской началась в Санкт-Петербурге в 2016 году, когда подруги-предприниматели Наталья Цыпленко и Анна Овчинникова объединились, чтобы создать нечто большее, чем просто одежду.