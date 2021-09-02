Ростуризм рассчитывает запустить туры для вакцинации иностранцев до конца года

Ростуризм рассчитывает запустить въездные туры для вакцинации иностранцев до конца текущего года. Об этом в четверг, 2 сентября, в кулуарах Восточного экономического форума рассказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова, передает ТАСС.