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Ростуризм рассчитывает запустить туры для вакцинации иностранцев до конца года

Ростуризм рассчитывает запустить туры для вакцинации иностранцев до конца года

Ростуризм рассчитывает запустить въездные туры для вакцинации иностранцев до конца текущего года. Об этом в четверг, 2 сентября, в кулуарах Восточного экономического форума рассказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова, передает ТАСС.

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