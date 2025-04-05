Глава разведки Украины заявил, что людям не нужно знать всю правду о конфликте

МОСКВА, 5 апреля, ФедералПресс. Людям не нужно знать всю правду во время ведения страной боевых действий, заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов*, отметив, что обществу следует предоставлять информацию дозировано.
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