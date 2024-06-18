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Петербургский дневник

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На Марсе нашли «попкорн»

На Марсе нашли «попкорн»

Такие породы на Красной планете раньше не видели Марсоход Perseverance, после нескольких месяцев путешествия по Марсу, добрался до района Bright Angel и сделал удивительное открытие: он обнаружил породы, напоминающие попкорн! «Кроме того, некоторые породы плотно усеяны маленькими сферами, и мы в шутку называем это текстурой, напоминающей "попкорн"», – сказано в заявлении NASA.

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