На Марсе нашли «попкорн»

Такие породы на Красной планете раньше не видели Марсоход Perseverance, после нескольких месяцев путешествия по Марсу, добрался до района Bright Angel и сделал удивительное открытие: он обнаружил породы, напоминающие попкорн! «Кроме того, некоторые породы плотно усеяны маленькими сферами, и мы в шутку называем это текстурой, напоминающей "попкорн"», – сказано в заявлении NASA.