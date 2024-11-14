В Северной Осетии сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по г. Владикавказу в рамках акции «Нет ненависти и вражде» организовали конкурс рисунка

В ходе мероприятия правоохранители провели с подростками беседу, направленную на формирование негативного отношения к радикальной идеологии и воспитание нетерпимости к любым формам ненависти и вражды среди молодежи, а также напомнили меры ответственности, предусмотренной законодательством за совершение правонарушений и преступлений в этой сфере.