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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по г. Владикавказу в рамках акции «Нет ненависти и вражде» организовали конкурс рисунка

В Северной Осетии сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по г. Владикавказу в рамках акции «Нет ненависти и вражде» организовали конкурс рисунка

В ходе мероприятия правоохранители провели с подростками беседу, направленную на формирование негативного отношения к радикальной идеологии и воспитание нетерпимости к любым формам ненависти и вражды среди молодежи, а также напомнили меры ответственности, предусмотренной законодательством за совершение правонарушений и преступлений в этой сфере.

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