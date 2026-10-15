Единственным депутатом фракции «Сильная Армения» с допуском к документам, содержащим государственную тайну, является Вагинак Варданов — заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОА Мигрантов на горо...
- В Германии учатся...
- Переговоры? США п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым