Виктор ТРЕМБАЧ: Почему у питерцев в соперниках на старте одни аутсайдеры? Кроме Глушенкова реальных моментов у «Зенита» никто и не создал

«Спорт уик-энд» побеседовал с бывшим полузащитником ленинградского «Зенита» Виктором Трембачем. Не заметил Соболева - Виктор Николаевич, «Зенит» увёз крупную победу из Оренбурга… - Я не могу понять, как получается такой календарь у питерцев на старте чемпионата.