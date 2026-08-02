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Спорт Уик-Энд

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Виктор ТРЕМБАЧ: Почему у питерцев в соперниках на старте одни аутсайдеры? Кроме Глушенкова реальных моментов у «Зенита» никто и не создал

Виктор ТРЕМБАЧ: Почему у питерцев в соперниках на старте одни аутсайдеры? Кроме Глушенкова реальных моментов у «Зенита» никто и не создал

«Спорт уик-энд» побеседовал с бывшим полузащитником ленинградского «Зенита» Виктором Трембачем. Не заметил Соболева - Виктор Николаевич, «Зенит» увёз крупную победу из Оренбурга… - Я не могу понять, как получается такой календарь у питерцев на старте чемпионата.

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