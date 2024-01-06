Еще один поплыл ﻿

К этому актёру особой симпатии и ранее не испытывали, а после всего вышеперечисленного , этого актёра нет в нашей среде. Никаких родственников жены не желаем видеть в России, точно так не желаем видеть Мохова с женой в театре.

Фраза из текста – «Разве может быть «ничтожным» противостояние чуть ли не со всем миром практически только собственными силами?» Хотелось бы добавить. «Противостояние чуть ли не со всем миром практически только собственными силами» – это смело, но глупо!

werewolf

"Разве вам знакома фамилия Мохова? Вот и мне как-то не особа. " во первых, автору бы русский язык подучить, "не особа".... а во-вторых - Мохов сыграл в 115 фильмах как актер (пусть и не в главных ролях), 15 поставил как режиссер, не говоря уже о театральных ролях, с 1986 года в табакерке играет - 37 лет... так что если автору чего-то в этой жизни неизвестно - мало ли каких он, по недостатку опыта и образования, в жизни не знает писателей, актеров, композиторов, исполнителей, архитекторов - это еще не значит, что это никому не известно и не нужно