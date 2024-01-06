БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Еще один поплыл ﻿

Еще один поплыл ﻿

РостовчанинЖить, как говорится, хорошо!   Замечен очередной предатель России, конечно же, из среды актёров Как же всё плохо с интеллектом у большинства представителей «культурной прослойки».

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Комментарии
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Алина Белова
К этому  актёру  особой симпатии и ранее не  испытывали, а после всего  вышеперечисленного , этого актёра  нет  в нашей  среде.  Никаких  родственников  жены  не  желаем  видеть в России, точно  так не желаем  видеть Мохова  с  женой  в  театре.
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16 час.
Владимир Ильин
Фраза из текста – «Разве может быть «ничтожным» противостояние чуть ли не со всем миром практически только собственными силами?» Хотелось бы добавить. «Противостояние чуть ли не со всем миром практически только собственными силами» – это смело, но глупо!
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14 час.
werewolf
&quot;Разве вам знакома фамилия Мохова? Вот и мне как-то не особа. &quot; во первых, автору бы русский язык подучить, &quot;не особа&quot;.... а во-вторых - Мохов сыграл в 115 фильмах как актер (пусть и не в главных ролях), 15 поставил как режиссер, не говоря уже о театральных ролях, с 1986 года в табакерке играет - 37 лет... так что если автору чего-то в этой жизни неизвестно - мало ли каких он, по недостатку опыта и образования,  в жизни не знает писателей, актеров, композиторов, исполнителей, архитекторов - это еще не значит, что это никому не известно и не нужно
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38 мин.

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