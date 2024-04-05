Стройкомплекс заявил о завершении анализа повторяющихся специальных технических условий

Департамент совместно с профильными органами исполнительной власти и заинтересованными организациями проанализировали повторяющиеся положения специальных технических условий (СТУ) по архитектурным и конструктивным решениям, инженерным системам, парковкам, а также нормативам по обеспечению доступа маломобильных групп населения, которые неоднократно разрабатывались в течении последних лет для объектов Москвы при отсутствии или недостаточности норм и требований к надежности и безопасности зданий.