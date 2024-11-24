Создан стабильный и эффективный твёрдый электролит на основе сульфида для электромобилей

Группа исследователей из Технологического университета Тоёхаси и Университета Осаки разработала новый метод жидкофазного синтеза для создания твёрдого электролита на основе сульфида Li10GeP2S12, который демонстрирует практическую ионную проводимость при комнатной температуре.
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