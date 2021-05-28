Жители Башкирии с сахарным диабетом пройдут обследование в Диамобиле

В Республику Башкортостан приезжает Диамобиль . Специалисты Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России изучат региональные особенности заболеваемости сахарным диабетом Как сообщает ToDay News Ufa, 2 июня в Уфе состоится ряд мероприятий, посвященных реализации Программы клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом в регионах РФ с использованием Мобильного диабет-центра (Диамобиля).