Спутник

237 942 подписчика

Свежие комментарии

  • Алл Гаврош
    Г А З -- как газ а рынок есть рынок . А в России газа не меренно так как и в Украине . Но в последнего ума не...В США назвали рос...
  • Алл Гаврош
    Это Американцы говорят потому что он дешевле а рынок это жестокая конкуренция .А бодяга так это твоё мнение н...В США назвали рос...
  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...

Жители Башкирии с сахарным диабетом пройдут обследование в Диамобиле

Жители Башкирии с сахарным диабетом пройдут обследование в Диамобиле

В Республику Башкортостан приезжает Диамобиль . Специалисты Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России изучат региональные особенности заболеваемости сахарным диабетом Как сообщает ToDay News Ufa, 2 июня в Уфе состоится ряд мероприятий, посвященных реализации Программы клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом в регионах РФ с использованием Мобильного диабет-центра (Диамобиля).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх