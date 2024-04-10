Уровень воды в Оби в Алтайском крае превысил критический

На реке образовался затор. На место выехали сотрудники МЧС, чтобы с помощью беспилотника оценить масштаб проблемы Уровень воды в реке Оби вблизи села Шелаболиха в Алтайском крае превысил критическую отметку, вода вышла в пойму, но жилые дома пока не подтоплены.
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