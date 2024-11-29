В России начнут выпускать совершенно новый внедорожник Haval — это будет 300-сильный гибрид

Возможно, перенос производства Haval M6 с тульского завода марки в Калугу на бывшее предприятие «ПСАМ Рус» случился не просто так: как пишет «Коммерсантъ», в России начнут выпускать новый внедорожник Haval, известный в Китае как Haval H-Dog.