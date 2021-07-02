Норкин лихой частушкой на злободневную тему «порвал» студию «Места встречи»

Мир в котором мы живёмПолитикаНоркин лихой частушкой на злободневную тему «порвал» студию «Места встречи» Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин очень ярко завершил сезон и ушел в отпуск.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадеждаВсе таки в программе Норкина нет безумных участников, как на других шоу, где можно услышать что угодно, Норкин не позволяет всяким мерзавцам делать русофобские высказывания!)Евгений КовальЧуковскийВы, Надежда, молодец! Норкин разумно ведёт передачи, без этих ... Всё-таки, цензура ... нужна - невыносимо сегодня смотреть и слушать эти гадости: ток-топ-поп-жоп-гав-шум-шоу (извините!). У "тварителей" их ни гордости, ни чести, ни стыда, ни совести, ни, тем более, ума! Посмотрите на РТР этого наглеца Соловьёвмана: всех оскорбляет, многим не даёт даже слово сказать, сам несёт всякую чушь, и не прерываясь!НадеждаМеня больше оскорбляет, что всякие ягини соколовские, запорожские и пр. нЭзалежники позволяют себе на нашем ТВ высказывать русофобские бредни!( Админам программ нужно именно шоу и чтобы заработать они и приглашают таких фриков, не считаясь с мнением зрителей!(Комментировать
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