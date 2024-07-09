Как приготовить плов без мяса?

Плов – это популярное блюдо из Средней Азии, которое давно завоевало сердца многих россиян. Хотя в оригинальном рецепте обязательно добавляется баранина, вкусный плов можно приготовить более этичным способом.
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