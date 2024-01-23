Часы Судного дня не стали переводить. Стрелки замерли на отметке 90 секунд

Генеральный директор «Бюллетеня ученых-атомщиков», доктор философских наук Рэйчел Бронсон 23 января 2024 года объявила, что ученые из университета Чикаго, ведущие проект символических «Часов Судного дня», не стали передвигать стрелки.
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