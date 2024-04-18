Губернатор Гладков: ПВО сбила в Белгородской области 25 воздушных целей

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков поделился сведениями о том, что в ночной период находившиеся на дежурстве войска ПВО Вооружённых сил Российской Федерации засекли в воздушном пространстве региона порядка 25 объектов.
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