Буффон о Доннарумме: «Он в топ-3 лучших вратарей мира вместе с Куртуа и Нойером. Ошибки – часть пути развития»

Джанлуиджи Буффон поддержал Джанлуиджи Доннарумму. Ошибка вратаря «ПСЖ» привела к первому голу «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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