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Темный сегмент: главные тренды киберпреступности в даркнете на 2024 год

Темный сегмент: главные тренды киберпреступности в даркнете на 2024 год

В 2024 году на теневых форумах в даркнете ожидаются всплеск интереса к загрузчикам вредоносных программ, а также более активное продвижение мошеннических сайтов через поисковую рекламу — об этом предупредили эксперты.

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