Темный сегмент: главные тренды киберпреступности в даркнете на 2024 год

В 2024 году на теневых форумах в даркнете ожидаются всплеск интереса к загрузчикам вредоносных программ, а также более активное продвижение мошеннических сайтов через поисковую рекламу — об этом предупредили эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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