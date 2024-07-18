NYT: демократы перенесли выдвижение Байдена кандидатом в президенты США

Лидеры Демократической партии США пытаются убедить действующего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки на фоне растущего давления и провальных результатов опросов, сообщает Axios со ссылкой на источники.
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