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NYT: демократы перенесли выдвижение Байдена кандидатом в президенты США

NYT: демократы перенесли выдвижение Байдена кандидатом в президенты США

Лидеры Демократической партии США пытаются убедить действующего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки на фоне растущего давления и провальных результатов опросов, сообщает Axios со ссылкой на источники.

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