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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Министр спорта Франции, искупавшаяся в Сене, ушла на больничный. Сыпь и диарея

Министр спорта Франции, искупавшаяся в Сене, ушла на больничный. Сыпь и диарея

Итак, друзья, сейчас будет всем новостям новость! Помните, как били себя пяткой в грудь Макрон, Бах и мэр Парижа, утверждая, что после вложения трёх миллиардов евро, вода в самой грязной реке Европы стала настолько чиста, что даже они сами готовы в неё нырнуть?А потом почему-то передумали и послали вместо себя женщину - министра спорта Франции Амели Удеа-Кастеру? Ну, и вот вам новость:Министр спорта Франции заболела дизентерией после купания в СенеМинистр спорта Франции и бывшая 251-я ракетка мира Амели Удеа-Кастера, на днях искупавшаяся в Сене, в понедельник не вышла на работу, сообщается газета L’Équipe.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Так у неё мозгов ...как и у макрона...НЕТУТИ.
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7 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Как гласит Русская пословица &quot; Свинья всегда грязь найдет&quot;. А сам то лягушатник испугался, женщин кинул рисковать своим здоровьем....С каждым днем убеждаюсь все больше, что у некоторых голова — это декоративное приложение к заднице…
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7 час.
Наталия
Точно не мужик этот Макрон!  Собой рисковать не пожелал, а используя служебное положение, заставил окунуться в помойку  женщину, собственную подчиненную.
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6 час.

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