Министр спорта Франции, искупавшаяся в Сене, ушла на больничный. Сыпь и диарея

Итак, друзья, сейчас будет всем новостям новость! Помните, как били себя пяткой в грудь Макрон, Бах и мэр Парижа, утверждая, что после вложения трёх миллиардов евро, вода в самой грязной реке Европы стала настолько чиста, что даже они сами готовы в неё нырнуть?А потом почему-то передумали и послали вместо себя женщину - министра спорта Франции Амели Удеа-Кастеру? Ну, и вот вам новость:Министр спорта Франции заболела дизентерией после купания в СенеМинистр спорта Франции и бывшая 251-я ракетка мира Амели Удеа-Кастера, на днях искупавшаяся в Сене, в понедельник не вышла на работу, сообщается газета L’Équipe.