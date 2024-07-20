Итак, друзья, сейчас будет всем новостям новость! Помните, как били себя пяткой в грудь Макрон, Бах и мэр Парижа, утверждая, что после вложения трёх миллиардов евро, вода в самой грязной реке Европы стала настолько чиста, что даже они сами готовы в неё нырнуть?А потом почему-то передумали и послали вместо себя женщину - министра спорта Франции Амели Удеа-Кастеру? Ну, и вот вам новость:Министр спорта Франции заболела дизентерией после купания в СенеМинистр спорта Франции и бывшая 251-я ракетка мира Амели Удеа-Кастера, на днях искупавшаяся в Сене, в понедельник не вышла на работу, сообщается газета L’Équipe.
Министр спорта Франции, искупавшаяся в Сене, ушла на больничный. Сыпь и диарея
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Так у неё мозгов ...как и у макрона...НЕТУТИ.
Ответить
7 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Как гласит Русская пословица " Свинья всегда грязь найдет". А сам то лягушатник испугался, женщин кинул рисковать своим здоровьем....С каждым днем убеждаюсь все больше, что у некоторых голова — это декоративное приложение к заднице…
Ответить
7 час.
Наталия
Точно не мужик этот Макрон! Собой рисковать не пожелал, а используя служебное положение, заставил окунуться в помойку женщину, собственную подчиненную.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии