Россия потребовала от США снять блокаду с Кубы без предварительных условий

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, на заседании Генассамблеи, но котором рассматривается ежегодный проект резолюции против американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, в среду, 1 ноября, заявил, что Россия требует безотлагательно и без предварительных условий снять антикубинское эмбарго, – сообщают СМИ.