Советница первого замгубернатора Шипилова пожаловалась Кухаруку на плачевное состояние оленеводов

Штатная советница первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова Надежда Савина рассказала в телеграм-канале врио губернатора Руслана Кухарука о тяжелом положении оленеводов в регионе.
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