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Умер ещё один источник утечек о проблемах Boeing

Умер ещё один источник утечек о проблемах Boeing

Первый разоблачитель застрелился, второй умер после инфекции.фото: wikipedia.org/Jeff Hitchcock--> В США внезапно скончался ещё один информатор, рассказавший о нарушениях при производстве самолётов компании Boeing.

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