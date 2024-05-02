Умер ещё один источник утечек о проблемах Boeing

Первый разоблачитель застрелился, второй умер после инфекции.фото: wikipedia.org/Jeff Hitchcock--> В США внезапно скончался ещё один информатор, рассказавший о нарушениях при производстве самолётов компании Boeing.
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