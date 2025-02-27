Разведчики ЦВО уничтожили условного противника в ходе занятия по тактической подготовке в Кузбассе

Стрельба велась по мишеням, имитирующим живую силу условного противника, из автоматов АК-12 и АК-74, гранатометов.
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