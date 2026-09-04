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NewsOne

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Посол Нечаев: сотрудничество России и Германии фактически заморожено

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что все основные направления двустороннего сотрудничества между Россией и Германией, включая политический диалог и контакты на высшем уровне, находятся в состоянии фактической заморозки.

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