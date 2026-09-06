«Натовский хоровод»: Захарова об обвинениях Европы в адрес России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала искусственно организованной «хоральной солидарностью» реакцию европейских стран, поддержавших обвинения Германии в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.
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