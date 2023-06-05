Цены на нефть в 100 долларов за баррель могут вернутся к концу года Наталья МарковаГлобальный дефицит поставок сырой нефти продолжит усиливаться в третьем квартале, поскольку ведущий экспортер мира — Саудовская Аравия — обещает дополнительное сокращение добычи с июля 2023 г.
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