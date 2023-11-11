Нижегородцев приглашают пройти профориентацию

Профориентацию для женщин, школьников и безработных проведут в Нижегородской области. Нижегородский центр занятости населения на предстоящей неделе проведет ряд мероприятий для различных категорий граждан.
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