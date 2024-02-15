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Полный Daimler Когогиных

Полный Daimler Когогиных

Немецкий автоконцерн Daimler Truck ("Даймлер") выходит из российского Камаза. По информации наших источников, 15%, которые он имеет в активе, достанутся не государству, а гендиректору и совладельцу структуры Сергею Кокогину.

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