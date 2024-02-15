Полный Daimler Когогиных

Немецкий автоконцерн Daimler Truck ("Даймлер") выходит из российского Камаза. По информации наших источников, 15%, которые он имеет в активе, достанутся не государству, а гендиректору и совладельцу структуры Сергею Кокогину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии