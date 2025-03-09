«Водник» обыграл «Енисей» и вышел в полуфинал Чемпионата России

Третий, решающий матч в стадии четвертьфинала архангелогородцы завершили уверенной победойНапомним, что в первой встрече «Водник» уступил «Енисею» на выезде, а вчера, в Международный женский день, «жёлто-зелёные» порадовали своих фанатов и разгромили красноярцев со счётом 5:0.