«Водник» обыграл «Енисей» и вышел в полуфинал Чемпионата России

Третий, решающий матч в стадии четвертьфинала архангелогородцы завершили уверенной победойНапомним, что в первой встрече «Водник» уступил «Енисею» на выезде, а вчера, в Международный женский день, «жёлто-зелёные» порадовали своих фанатов и разгромили красноярцев со счётом 5:0.
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