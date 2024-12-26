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Файзуллаев: «Сказал своим агентам: «Пока идет сезон — не говорите мне ничего об интересе других команд»

Файзуллаев: «Сказал своим агентам: «Пока идет сезон — не говорите мне ничего об интересе других команд»

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, как относится к слухам об интересе к себе со стороны европейских клубов.

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