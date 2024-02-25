Награждение победителей конкурсов.

В Бобруйском епархиальном управлении состоялось подведение итогов Рождественских мероприятий: городской выставки-ярмарки ´Рождество Христово´, конкурса декоративно-прикладного творчества ´Лучшая Рождественская композиция´ и конкурса на лучшее новогоднее и рождественское украшение помещений.
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