Аргументы недели

97 562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черепанова
    Что за долбон написал заголовок? Меня это бесит ,при чем тут Россия и Газпром когда в обиде Украина..Глава МИД Венгрии...
  • Uri Strukow
    Придурок заголовок писал.Глава МИД Венгрии...
  • Ивановна
    Оно им просто не нужноВ России вступили...

Сирийские боевики обстреляли российские самолеты из зенитной артиллерии в районе Африна

Сирийские боевики обстреляли российские самолеты из зенитной артиллерии в районе Африна

Сирийские боевики обстреляли российские самолеты из зенитной артиллерии в районе города Африна. Об этом говорится в публикации, которая появилась некоторое время назад в Telegram-канале «Милитарист».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх