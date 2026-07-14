Коммунальную технику Барнаула будут заправлять на отдельных АЗС

Договоренности с компаниями, реализующими топливо, уже достигнуты Власти Барнаула определили три автозаправочные станции, где в приоритетном порядке будут обслуживать коммунальную технику и транспорт городских служб жизнеобеспечения.
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