Страна и люди
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Страна и люди

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Путин допустил принятие новых решений по санитарной зоне на Украине. Столтенберг не страдал деменцией, будучи премьером Норвегии. Запад не говорит об обстрелах Белгорода из-за своей причастности к ним

Путин допустил принятие новых решений по санитарной зоне на Украине. Столтенберг не страдал деменцией, будучи премьером Норвегии. Запад не говорит об обстрелах Белгорода из-за своей причастности к ним

Фото: GLOBAL LOOK PRESS. Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут использовать дальнобойное западное оружие для атак по территории России, то Москве придется в очередной раз решать вопрос по санитарной зоне.

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