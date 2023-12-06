Наша авиация бьет "Коксохим", в Крынках – спасают, кого успели: наши жмут на всех направлениях

- На Херсонском направлении ВСУ предпринимают попытки организовать эвакуацию раненых. Группы прибывают к известным точкам ВС России и, не дожидаясь прихода всех пострадавших собратьев, спасают тех, кого успели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии