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Наша авиация бьет "Коксохим", в Крынках – спасают, кого успели: наши жмут на всех направлениях

Наша авиация бьет "Коксохим", в Крынках – спасают, кого успели: наши жмут на всех направлениях

- На Херсонском направлении ВСУ предпринимают попытки организовать эвакуацию раненых. Группы прибывают к известным точкам ВС России и, не дожидаясь прихода всех пострадавших собратьев, спасают тех, кого успели.

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