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Под Тверью трое браконьеров убили оленя

Под Тверью трое браконьеров убили оленя

Трех браконьеров из Калининского района будут судить за убийство пятнистого оленя. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, злоумышленники находились на участке автомобильной дороги Сухарево – Шипулино Тургиновского сельского поселения.

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