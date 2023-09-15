Под Тверью трое браконьеров убили оленя

Трех браконьеров из Калининского района будут судить за убийство пятнистого оленя. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, злоумышленники находились на участке автомобильной дороги Сухарево – Шипулино Тургиновского сельского поселения.
Трех браконьеров из Калининского района будут судить за убийство пятнистого оленя. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, злоумышленники находились на участке автомобильной дороги Сухарево – Шипулино Тургиновского сельского поселения.
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