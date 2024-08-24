Путин на Кавказе, Минниханов на «Ладе» и восторг Лут в Казани: обзор событий недели

Президент России посетил несколько северокавказских республик, Рустам Минниханов совершил рабочий визит в Самарскую область, а также посетил Набережные Челны и Елабугу, в Москве прошли Дни культуры Татарстана, состоялся визит в Казань нового министра сельского хозяйства России: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.